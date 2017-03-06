Власти КНДР объявили персона нон грата посла Малайзии

Правительство КНДР объявило посла Малайзии в этой стране Мохаммада Низана Мохаммада персона нон грата, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Агентство напоминает, что этому решению северокорейских властей предшествовала высылка из Малайзии посла КНДР.

По данным АП, власти Малайзии приняли это решение в связи с убийством Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.