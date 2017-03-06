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Дальнее зарубежье 06.03.2017 15:50

Власти КНДР объявили персона нон грата посла Малайзии

Правительство КНДР объявило посла Малайзии в этой стране Мохаммада Низана Мохаммада персона нон грата, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Агентство напоминает, что этому решению северокорейских властей предшествовала высылка из Малайзии посла КНДР.

По данным АП, власти Малайзии приняли это решение в связи с убийством Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

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Тэги: КНДР, МАЛАЙЗИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]