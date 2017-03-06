В Люксембурге собака в поезде обнаружила 286 тыс. евро

В Люксембурге служебная собака по кличке Кэш (англ. "наличные" - ИФ) обнаружила 286 тыс. евро, спрятанные в поезде, сообщила в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, 50 тыс. евро Кэш обнаружил на руках у одного из пассажиров поезда. Еще 236 тыс. находились в багаже другого пассажира.

Оба пассажира были арестованы, так как не сообщили, что перевозят наличные в сумме более 10 тыс. евро, как то предусмотрено законодательством Люксембурга.