Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.8604 RUR   0.0301 GBR   2.1555 TRY   0.4722

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.33 Brent   55.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 9 Мар 13° 10 Мар 12°

Дальнее зарубежье 06.03.2017 20:39

В Люксембурге собака в поезде обнаружила 286 тыс. евро

В Люксембурге служебная собака по кличке Кэш (англ. "наличные" - ИФ) обнаружила 286 тыс. евро, спрятанные в поезде, сообщила в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, 50 тыс. евро Кэш обнаружил на руках у одного из пассажиров поезда. Еще 236 тыс. находились в багаже другого пассажира.

Оба пассажира были арестованы, так как не сообщили, что перевозят наличные в сумме более 10 тыс. евро, как то предусмотрено законодательством Люксембурга.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛЮКСЕМБУРГ, СОБАКА, ДЕНЬГИ, НАХОДКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]