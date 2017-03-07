В Аргентине из-за массовой забастовки учителей отменили занятия в школах

Десятки тысяч учителей устроили забастовку по всей Аргентине, требуя от властей повышения заработной платы, сообщают во вторник западные СМИ.

Самая масштабная акция протеста прошла в Буэнос-Айресе. Несколько тысяч человек, одетых в белое, прошли маршем по улицам столицы, скандируя лозунг: "Достойную зарплату учителям!".

Забастовка началась накануне и, как ожидается, продлится до вечера вторника. В результате местные власти были вынуждены отменить занятия в школах в 19 провинциях страны.