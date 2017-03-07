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Дальнее зарубежье 07.03.2017 12:12

В Аргентине из-за массовой забастовки учителей отменили занятия в школах

Десятки тысяч учителей устроили забастовку по всей Аргентине, требуя от властей повышения заработной платы, сообщают во вторник западные СМИ.

Самая масштабная акция протеста прошла в Буэнос-Айресе. Несколько тысяч человек, одетых в белое, прошли маршем по улицам столицы, скандируя лозунг: "Достойную зарплату учителям!".

Забастовка началась накануне и, как ожидается, продлится до вечера вторника. В результате местные власти были вынуждены отменить занятия в школах в 19 провинциях страны.

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Тэги: АРГЕНТИНА, УЧИТЕЛЯ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]