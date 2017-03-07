В Аргентине из-за массовой забастовки учителей отменили занятия в школах

Десятки тысяч учителей устроили забастовку по всей Аргентине, требуя от властей повышения заработной платы, сообщают во вторник западные СМИ.
Самая масштабная акция протеста прошла в Буэнос-Айресе. Несколько тысяч человек, одетых в белое, прошли маршем по улицам столицы, скандируя лозунг: "Достойную зарплату учителям!".
Забастовка началась накануне и, как ожидается, продлится до вечера вторника. В результате местные власти были вынуждены отменить занятия в школах в 19 провинциях страны.
Парламент Азербайджана в 2007-2016 годах принял решения об амнистии около 40 тыс. человек – первый вице-президент
Мехрибан Алиев обещает приложить все усилия на посту первого вице-президента во имя развития Азербайджана
Азербайджанский посол в Андорре вручил верительные грамоты президенту Франции
Белорусский премьер возмущен ростом разницы в ценах на газ между Белоруссией и РФ после создания ЕврАзЭС
A-Qroup стала налоговым партнером Минналогов
ГКИВ Азербайджана вновь выставил на инвестконкурс более 99% акций производителя железобетонных изделий
Федерации футбола Азербайджана и Болгарии обсудили организацию товарищеских матчей между национальными сборными
Гражданин Грузии пытался незаконно ввезти в Азербайджан более 110 мобильных телефонов
Министр культуры и туризма Азербайджана принимает участие в туристической выставке ITB Berlin 2017
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Главы государств и правительств отправили видео-обращение к участникам 4-го международного Caspian Energy Forum - 2017
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Кюрдамире и Зардобе. Фоторепортаж
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»