Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что иммиграция представляет собой "троянского коня" для террористов, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Иммиграция является деревянным "троянским конем" терроризма", - приводит агентство слова В.Орбана.

По его словам, "люди, которые приезжают (в Европу - ИФ), не хотят жить в соответствии с нашей культурой и традициями, а лишь по предписаниям собственной культуры и в условиях европейского уровня жизни".

Он подчеркнул, что снижение миграционного потока в страны Европы носит лишь временный характер.

"Поток иммигрантов снизился, но это не означает, что он закончился. У нас есть время, чтобы усилить наши оборонительные рубежи", - добавил премьер Венгрии.

Ранее венгерский парламент одобрил законопроект, предусматривающий, что все нелегалы, въезжающие в Венгрию со стороны сербской и хорватской границы, будут задерживаться и помещаться в специальные "транзитные зоны". В этих местах нелегалы будут оставаться до того момента, пока власти не завершат рассмотрение их запроса на предоставление убежища.