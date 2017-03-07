Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.8572 RUR   0.0301 GBR   2.148 TRY   0.4729

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.33 Brent   55.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 13° 9 Мар 13° 10 Мар 13°

Дальнее зарубежье 07.03.2017 18:01

Премьер Венгрии назвал иммиграцию "троянским конем" терроризма

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что иммиграция представляет собой "троянского коня" для террористов, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Иммиграция является деревянным "троянским конем" терроризма", - приводит агентство слова В.Орбана.

По его словам, "люди, которые приезжают (в Европу - ИФ), не хотят жить в соответствии с нашей культурой и традициями, а лишь по предписаниям собственной культуры и в условиях европейского уровня жизни".

Он подчеркнул, что снижение миграционного потока в страны Европы носит лишь временный характер.

"Поток иммигрантов снизился, но это не означает, что он закончился. У нас есть время, чтобы усилить наши оборонительные рубежи", - добавил премьер Венгрии.

Ранее венгерский парламент одобрил законопроект, предусматривающий, что все нелегалы, въезжающие в Венгрию со стороны сербской и хорватской границы, будут задерживаться и помещаться в специальные "транзитные зоны". В этих местах нелегалы будут оставаться до того момента, пока власти не завершат рассмотрение их запроса на предоставление убежища.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, ИММИГРАНТЫ, МНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]