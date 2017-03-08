В Интернете опубликовано видеообращение сына Ким Чен Нама - СМИ

Видеозапись, на которой запечатлен молодой человек, называющий себя сыном Ким Чен Нама, старшего сводного брата северокорейского лидера, опубликована на видеохостинге Youtube и на сайте группы "Гражданская оборона Чхоллима", сообщает в среду сайт японской газеты "Майнити".
"Мое имя Ким Хан Соль, я из Северной Кореи и являюсь членом семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Я сейчас с матерью и сестрой, мы надеемся, что эта ситуация вскоре уладится", - сказал он.
О том, где и когда была сделана эта видеозапись, неизвестно, пишет "Майнити"
"Майнити" отмечает, что Ким Хан Соль рассматривается как ключевая фигура в завершении процедуры подтверждения личности Ким Чен Нама с помощью ДНК-экспертизы. Эти действия сейчас предпринимают власти Малайзии, где скончался Ким Чен Нам.
Сингапурский телеканал Channel News Asia со своей стороны привел свидетельство одного из активистов южнокорейской организации, в которую объединены перебежчики с Севера, который подтвердил, что на видеозаписи действительно запечатлен Ким Хан Соль.
Старший сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как две женщины напали на него в международном аэропорту Куала-Лумпура, применив высокотоксичное нейропаралитическое вещество VX.
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