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Дальнее зарубежье 08.03.2017 14:51

В Интернете опубликовано видеообращение сына Ким Чен Нама - СМИ

Видеозапись, на которой запечатлен молодой человек, называющий себя сыном Ким Чен Нама, старшего сводного брата северокорейского лидера, опубликована на видеохостинге Youtube и на сайте группы "Гражданская оборона Чхоллима", сообщает в среду сайт японской газеты "Майнити".

"Мое имя Ким Хан Соль, я из Северной Кореи и являюсь членом семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Я сейчас с матерью и сестрой, мы надеемся, что эта ситуация вскоре уладится", - сказал он.

О том, где и когда была сделана эта видеозапись, неизвестно, пишет "Майнити"

"Майнити" отмечает, что Ким Хан Соль рассматривается как ключевая фигура в завершении процедуры подтверждения личности Ким Чен Нама с помощью ДНК-экспертизы. Эти действия сейчас предпринимают власти Малайзии, где скончался Ким Чен Нам.

Сингапурский телеканал Channel News Asia со своей стороны привел свидетельство одного из активистов южнокорейской организации, в которую объединены перебежчики с Севера, который подтвердил, что на видеозаписи действительно запечатлен Ким Хан Соль.

Старший сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как две женщины напали на него в международном аэропорту Куала-Лумпура, применив высокотоксичное нейропаралитическое вещество VX.

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Тэги: КНДР, КИМ, РОДСТВЕННИК, ВИДЕОЗАПИСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]