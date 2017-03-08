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Регион 08.03.2017 17:30

Глава МИД Турции предложил Берлину определиться, Анкара для Германии друг или нет

Германия должна определиться, является Анкара ее другом или нет, заявил в среду в Берлине глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

При этом он отметил, что ждет, что "его друг Зигмар Габриэль (глава МИД Германии) посетит Турцию как можно скорее".

Ранее в среду министр иностранных дел Германии выразил мнение, что Германия и Турция должны совместно работать над улучшением отношений.

"Альтернативы диалогу нет, потому что диалог - это единственный путь, по которому шаг за шагом мы сможем вернуться к нормальным дружеским отношениям", - сказал он.

Отношения между Берлином и Анкарой осложнились после того, как представителям властей Турции отказали в выступлениях перед турецкими общинами нескольких городов Германии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил меры, предпринятые германской стороной с "действиями нацистов в прошлом".

В свою очередь 6 марта канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по этому поводу и заявила, что подобные высказывания "не могут быть оправданы" подготовкой к референдуму об изменениях в Конституцию в Турции и что такими заявлениями "умаляются невероятные страдания людей от преступлений национал-социализма".

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ГЕРМАНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]