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Дальнее зарубежье 08.03.2017 18:21

В НАТО встревожены планами создания косовской армии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в среду, что в Североатлантическом альянсе встревожены намерениями властей Косово создать собственную армию.

"Сегодня я беседовал с (президентом Косово - ИФ) Хашимом Тачи и (главой правительства - ИФ) Исой Мустафой, чтобы выразить серьезные опасения союзников по НАТО в связи с недавними предложениями властей Косово о преобразовании Сил безопасности Косово (KSF) в вооруженные силы без конституционных изменений", - говорится в заявлении генсека организации, распространенном пресс-службой штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

"Я дал понять, что односторонние шаги, подобные этим, бесполезны, и настоятельно призвал власти Косово поддерживать тесные контакты с Белградом", - отметил Й.Столтенберг, добавив, что в последние годы НАТО помогала развитию KSF "как профессиональной, все более многоэтнической силы".

Глава Североатлантического альянса уточнил, что структура, мандат и миссия KSF являются вопросом местных косовских учреждений в соответствии с их конституционным правом.

"Однако, если мандат KSF будет развиваться таким образом, как это предлагается, НАТО придется пересмотреть уровень своих обязательств, особенно в том, что касается создания потенциала (безопасности - ИФ). Я ясно дал понять это во время своего визита в Косово в феврале, и я подтвердил это в своих телефонных разговорах сегодня", - заявил генсек НАТО.

При этом он добавил, что поддерживает тесные контакты со своими коллегами в Европейском союзе.

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Тэги: НАТО, КОСОВО, АРМИЯ, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]