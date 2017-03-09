SOCAR в 2014-2016гг привлекла от МБА кредиты на 671 млн манатов для работ по газификации в Азербайджане

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2014-2016гг привлекла от Международного банка Азербайджана (МБА) кредиты на общую сумму 671 млн манатов для проведения работ по газификации в республике, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«SOCAR привлекла от МБА два кредита: в 2014 году - в размере 472,8 млн манатов, в 2016 году – на 198 млн манатов», - отметили в правительстве.
Средства были привлечены на реализацию работ по газификации, предусмотренных Госпрограммами по социально-экономическому развитию регионов на 2014-2018гг» и по социально-экономическому развитию Баку и его пригородов.
Н.Аббасова
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