Премьер Турции призвал ФРГ не вмешиваться в подготовку референдума

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал Германию не вмешиваться в процесс подготовки референдума об изменении конституции Турции, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Он отметил, что Германия может быть разочарована тем, что большинство граждан Турции поддержат изменение конституции. Тем не менее, премьер Турции считает, что действия ФРГ можно трактовать как попытку вмешаться в дела другого государства.

Как сообщалось, в преддверии референдума об изменении конституции Турции, намеченного на 16 апреля, турецкие власти нуждаются в поддержке турецкой общины ФРГ - 1,5 млн человек.

Планируемые изменения в конституцию расширяют полномочия президента Турции. Эти меры ранее вызвали неоднозначную реакцию наблюдателей.

На прошлой неделе власти ФРГ отменили выступления двух турецких министров - министра юстиции Бекира Боздага и министра экономики Нихата Зейбекчи. После этого отношения между двумя странами накалились.