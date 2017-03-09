Турция планирует продлить режим ЧП в стране - премьер

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о намерении руководства страны продлить режим чрезвычайного положения в стране, объявленный в связи с неудачной попыткой военного переворота в июле прошлого года, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Режим чрезвычайного положения будет продолжаться еще некоторое время", - заявил он журналистам, отметив, что "основные права и свободы никоим образом не были ограничены".

Срок действия объявленного ранее режима ЧП истечет в апреле.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля, планы мятежников провалились. 20 июля в Турции был объявлен режим ЧП. Затем он несколько раз продлевался.

Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США.