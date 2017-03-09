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Регион 09.03.2017 16:10

Турция планирует продлить режим ЧП в стране - премьер

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о намерении руководства страны продлить режим чрезвычайного положения в стране, объявленный в связи с неудачной попыткой военного переворота в июле прошлого года, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Режим чрезвычайного положения будет продолжаться еще некоторое время", - заявил он журналистам, отметив, что "основные права и свободы никоим образом не были ограничены".

Срок действия объявленного ранее режима ЧП истечет в апреле.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля, планы мятежников провалились. 20 июля в Турции был объявлен режим ЧП. Затем он несколько раз продлевался.

Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]