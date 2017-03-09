Астана продолжит поддерживать процесс урегулирования конфликта в Сирии - МИД Казахстана

Казахстан готов и далее вносить посильный вклад в международные усилия по урегулированию ситуации в Сирии, сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Казахстан готов и далее продолжать вносить свой посильный вклад в международные усилия по урегулированию ситуации в Сирии и поиску политического решения для внутрисирийского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Казахстана в четверг.

В рамках Астанинского процесса 23-24 января и 15-16 февраля 2017 года в Астане состоялись два раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне, а также 6 февраля техническая встреча экспертов.

"Основным результатом этих встреч стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, что позволило сторонам перейти к обсуждению вопросов политической повестки дня в рамках Женевского процесса согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 2254 (2015)", - отмечается в сообщении МИД Казахстана.

14-15 марта запланирован очередной раунд переговоров по Сирии в Астане.