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СНГ 09.03.2017 18:35

Астана продолжит поддерживать процесс урегулирования конфликта в Сирии - МИД Казахстана

Казахстан готов и далее вносить посильный вклад в международные усилия по урегулированию ситуации в Сирии, сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Казахстан готов и далее продолжать вносить свой посильный вклад в международные усилия по урегулированию ситуации в Сирии и поиску политического решения для внутрисирийского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Казахстана в четверг.

В рамках Астанинского процесса 23-24 января и 15-16 февраля 2017 года в Астане состоялись два раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне, а также 6 февраля техническая встреча экспертов.

"Основным результатом этих встреч стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, что позволило сторонам перейти к обсуждению вопросов политической повестки дня в рамках Женевского процесса согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 2254 (2015)", - отмечается в сообщении МИД Казахстана.

14-15 марта запланирован очередной раунд переговоров по Сирии в Астане.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПОДДЕРЖКА, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]