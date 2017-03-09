MBNP и банковское сообщество Азербайджана обсудили проекты новых пруденциальных норм

Представители Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) и Ассоциации банков Азербайджана (АБА) обсудили проекты новых пруденциальных норм, отмечается в сообщении АБА.

"В частности были обсуждены проекты Правил классификации активов и создания специальных резервов для покрытия убытков, Правил определения и регулирования открытой валютной позиции в банках, Правил управления кредитными рисками в банках", - отмечается в сообщении.

Представители банковского сектора выступили с предложениями по проектам правил, которые АБА в короткие сроки систематизирует и представит в MBNP.

А.Ахундов