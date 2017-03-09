Вооруженные силы Турции атаковали сирийскую армию в западном Манбидже

Турецкая армия при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) подвергла артиллерийскому обстрелу пограничников правительственных сирийских войск в западной части сирийского города Манбиджа, сообщает в четверг арабское издание "аль-Масдар".
По неподтвержденным данным, убиты восемь и ранены десятки сирийских военнослужащих.
По данным издания, турецкие вооруженные силы атаковали части сирийской армии вблизи приграничных деревень, которые курдско-сирийский альянс "Сирийские демократические силы" передал под контроль правительственных сил.
Ранее в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия будет наносить удары по поддерживаемым США курдским Отрядам народной самообороны (ОНС) в районе сирийского города Манбиджа, если они останутся в этом городе.
"Мы дали четко понять, что если мы встретим бойцов ОНС, когда подойдем к Манбиджу, мы нанесем удары", - привела турецкая газета "Хюрриет" слова главы МИД Турции.
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