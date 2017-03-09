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Регион 09.03.2017 17:54

Вооруженные силы Турции атаковали сирийскую армию в западном Манбидже

Турецкая армия при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) подвергла артиллерийскому обстрелу пограничников правительственных сирийских войск в западной части сирийского города Манбиджа, сообщает в четверг арабское издание "аль-Масдар".

По неподтвержденным данным, убиты восемь и ранены десятки сирийских военнослужащих.

По данным издания, турецкие вооруженные силы атаковали части сирийской армии вблизи приграничных деревень, которые курдско-сирийский альянс "Сирийские демократические силы" передал под контроль правительственных сил.

Ранее в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия будет наносить удары по поддерживаемым США курдским Отрядам народной самообороны (ОНС) в районе сирийского города Манбиджа, если они останутся в этом городе.

"Мы дали четко понять, что если мы встретим бойцов ОНС, когда подойдем к Манбиджу, мы нанесем удары", - привела турецкая газета "Хюрриет" слова главы МИД Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМИЯ, МАНБИДЖ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]