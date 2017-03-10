Президентская кампания Хиллари Клинтон стала одной из худших за последние годы - исследование

Предвыборная президентская кампания экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон называется в числе худших за последние годы, свидетельствуют данные Wesleyan Media Project.

Руководители исследования оспаривают тот аргумент, что "реклама не имеет значения" на выборах. Так, они утверждают, что именно отказ Х.Клинтон от рекламы в ряде ключевых штатов, и стал основной причиной ее поражения.

Кроме того, в исследовании отмечается, что Х.Клинтон сосредоточилась на, так называемой "политике идентичности", и не смогла выработать общую программу для всех американцев, вместо этого делая упор на конкретные социальные группы.

В работе также говорится, что Х.Клинтон "практически игнорировала обсуждение политики". Отмечается, что недостаток эффективности рекламы "может объясняться необычным характером президентской кампании, в которой один из кандидатов был нестандартен, а второй использовал неклассическую стратегию общения (с избирателями - ИФ)".

Авторы исследования напоминают, что ведущие СМИ предсказывали Х.Клинтон победу, однако она потерпела неожиданные поражения в штатах, в которых она до последней перед выборами недели не транслировала свою рекламу. При этом реклама в поддержку Дональда Трампа активно транслировалась, в частности, в "колеблющихся" штатах Мичигане и Висконсине за недели до его победы.

Также отмечается недостаточное участие Х.Клинтон в дебатах.