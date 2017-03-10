Пять человек стали жертвами крушения спасательного вертолета в Стамбуле

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения вертолета спасательных служб в Стамбуле, сообщают в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на местные власти.

По их информации, на борту вертолета модели Sikorsky S-76 находились семь человек.

Как сообщалось, вертолет упал на городскую автомагистраль в районе Бююкчекмедже.

На место происшествия были отправлены машины скорой помощи и спасателей.