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Дальнее зарубежье 10.03.2017 16:32

Полиция Малайзии официально подтвердила личность погибшего сводного брата Ким Чен Ына

Шеф полиции Малайзии официально подтвердил, что погибший в феврале в аэропорту Куала-Лумпура мужчина был 45-летний Ким Чон Нам - сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Информации о том, каким образом была идентифицирована его личность, не приводится.

Ким Чон Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КНДР, УБИЙСТВО, ЛИЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]