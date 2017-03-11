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СНГ 11.03.2017 15:18

Двое украинских военных погибли, 16 получили ранения в Донбассе за сутки

Двое украинских военнослужащих погибли, еще 16 были ранены и травмированы в зоне проведения военной операции в Донбассе за минувшие сутки, сообщил представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 16 воинов получили ранения и травмы", - сказал А.Лысенко на брифинге в субботу в Киеве.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, АРМИЯ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]