Двое украинских военных погибли, 16 получили ранения в Донбассе за сутки

Двое украинских военнослужащих погибли, еще 16 были ранены и травмированы в зоне проведения военной операции в Донбассе за минувшие сутки, сообщил представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 16 воинов получили ранения и травмы", - сказал А.Лысенко на брифинге в субботу в Киеве.