Главу МИД Турции не пустили в Нидерланды, где он хотел выступить на митинге

Правительство Нидерландов не разрешило самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, планировавшего выступить на митинге в Роттердаме, приземлиться на территории страны, сообщают в субботу западные СМИ.

Власти пояснили, что мероприятие с участием М.Чавушоглу могло представлять угрозу общественной безопасности.

Митинг в Роттердаме посвящен конституционному референдуму в Турции, запланированному на 16 апреля.

Ранее М.Чавушоглу заявлял, что в случае, если его не допустят на митинг в Роттердаме, то власти Турции могут ввести санкции против Нидерландов.

Власти ФРГ ранее неоднократно отменяли выступления турецких политиков в общинах турок, что привело к ухудшению отношений между двумя странами.

Планируемые изменения в конституцию расширяют полномочия президента Турции. Эти меры ранее вызвали неоднозначную реакцию.

Западные СМИ пишут, что в преддверии референдума об изменении Конституции Турции Анкара особенно нуждается в поддержке турецкой общины ФРГ - 1,5 млн человек.