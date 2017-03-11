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Дальнее зарубежье 11.03.2017 15:44

Главу МИД Турции не пустили в Нидерланды, где он хотел выступить на митинге

Правительство Нидерландов не разрешило самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, планировавшего выступить на митинге в Роттердаме, приземлиться на территории страны, сообщают в субботу западные СМИ.

Власти пояснили, что мероприятие с участием М.Чавушоглу могло представлять угрозу общественной безопасности.

Митинг в Роттердаме посвящен конституционному референдуму в Турции, запланированному на 16 апреля.

Ранее М.Чавушоглу заявлял, что в случае, если его не допустят на митинг в Роттердаме, то власти Турции могут ввести санкции против Нидерландов.

Власти ФРГ ранее неоднократно отменяли выступления турецких политиков в общинах турок, что привело к ухудшению отношений между двумя странами.

Планируемые изменения в конституцию расширяют полномочия президента Турции. Эти меры ранее вызвали неоднозначную реакцию.

Западные СМИ пишут, что в преддверии референдума об изменении Конституции Турции Анкара особенно нуждается в поддержке турецкой общины ФРГ - 1,5 млн человек.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ТУРЦИЯ, МИД, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]