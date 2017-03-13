Советники экс-президента Южной Кореи подали заявления об отставке

В отставку подали старшие советники экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которая ранее оставила пост после того, как Конституционный суд подтвердил импичмент в ее отношении, сообщает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на источники в правительстве страны.
По его данным, девять советников бывшего президента страны подали заявления об отставке исполняющему обязанности главы государства Хван Ге Ану.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд Южной Кореи признал законным импичмент в отношении президента страны Пак Кын Хе. Накануне она покинула официальную резиденцию - Чхонвадэ.
Пак Кын Хе победила на выборах Южной Кореи в 2012 году, а вступила в должность в 2013 году. В декабре прошлого года депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за импичмент в отношении Пак Кын Хе. Этот шаг был предпринят после того, как стало известно о крупном коррупционном скандале, в который оказалась вовлечена президент Южной Кореи
Западные СМИ отмечают, что в настоящее время прокуратура страны рассматривает Пак Кын Хе в качестве подозреваемой. Она неоднократно отказывалась приходить на допрос, ссылаясь на президентский иммунитет. Теперь, после отстранения ее от власти, прокуратура сможет получить у суда ордер на арест Пак Кын Хе, если это потребуется.
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