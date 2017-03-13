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Дальнее зарубежье 13.03.2017 15:15

Кандидат в президенты Франции Фийон выступает за диалог с Россией

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил о необходимости снятия санкций, введенных против России, в обмен на изменение позиции Москвы по ряду вопросов, в том числе украинскому.

"Нужно их снять в обмен на изменение позиции России", - сказал Ф.Фийон в интервью радиостанции "Эроп-1", отметив важность соблюдения минских соглашений по украинскому вопросу.

"Мы ответственны за те санкции, которые ввели, к чему они привели? К тому, что Россия ужесточила свою позицию", - добавил кандидат в президенты.

По его словам, это "отклонение от курса связано с тем, что Франция вела неправильную политику в отношении к России".

"Нужно вести диалог с Россией, мы не можем допустить, чтобы Европа раскололась, чтобы Трамп изолировал США, и позволить, чтобы Китай грабил нас", - сказал он.

Выборы президента Франции пройдут в апреле-мае 2017 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФИЙОН, РОССИЯ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]