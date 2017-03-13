Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8658 RUR   0.0296 GBR   2.124 TRY   0.4661

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 15 Мар 13° 16 Мар 13°

Финансы 13.03.2017 14:10

Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане в январе 2017г вырос до 81,3% - Центробанк

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе 2017 года увеличились на 6,1% - 6 млрд 294,5 млн манатов или 81,25% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.

В целом, за январь 2017 года банковские вклады населения выросли на 4% – до 7 млрд 747,2 млн манатов.

По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе 2017 года сократился на 4,3% - до 1 млрд 452,7 млн манатов или 18,75% всех вкладов.

На 1 февраля 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 753,9 млн манатов, нерезидентов – 993,3 млн манатов. За январь 2017 года вклады резидентов выросли на 4,2%, нерезидентов - на 2,7%.

В целом, на 1 февраля 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 23 млрд 215 млн манатов, что на 5% больше показателя на начало 2017 года.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ


Похожие новости


Банковские вклады населения в Азербайджане в январе увеличились на 4% Удельный вес банковских вкладов населения в Азербайджане в инвалюте в 2016г сократился до 80% Удельный вес банковских вкладов населения в Азербайджане в инвалюте превышает 81% Банковские вклады населения в Азербайджане за 11 месяцев 2016г сократились на 20%, в ноябре выросли на 3% Банковские вклады населения в Азербайджане за 10 месяцев сократились на 22%, в октябре – на 5% Объем банковских вкладов населения в Азербайджане в октябре сократился - MBNP

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]