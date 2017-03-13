Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане в январе 2017г вырос до 81,3% - Центробанк

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе 2017 года увеличились на 6,1% - 6 млрд 294,5 млн манатов или 81,25% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.
В целом, за январь 2017 года банковские вклады населения выросли на 4% – до 7 млрд 747,2 млн манатов.
По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе 2017 года сократился на 4,3% - до 1 млрд 452,7 млн манатов или 18,75% всех вкладов.
На 1 февраля 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 753,9 млн манатов, нерезидентов – 993,3 млн манатов. За январь 2017 года вклады резидентов выросли на 4,2%, нерезидентов - на 2,7%.
В целом, на 1 февраля 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 23 млрд 215 млн манатов, что на 5% больше показателя на начало 2017 года.
А.Ахундов
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