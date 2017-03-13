В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж

9, 10 и 11 марта с.г. в городах Гяндже, Евлахе и Мингечевире состоялись сольные концерты лауреата республиканских и международных конкурсов, студента Азербайджанского государственного экономического университета Аслана Азимзаде. Они прошли в рамках проекта Россотрудничества «Россия – любовь без границ» и были посвящены Международному женскому дню 8 Марта.
Концерты посетило более 500 зрителей. Среди них – соотечественники, деятели культуры, учителя и учащиеся школ.
С поздравлением с праздником к зрителям обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы № 4 города Гянджи Алиага Сафаралиев, директор школы № 2 города Евлаха Мирисмаил Саидов и директор Технико-гуманитарного лицея города Мингечевира Наиля Мамедова.
Всем участницам праздничных мероприятий были вручены сувениры от Россотрудничества с символикой «Россия – любовь без границ».
Фотографии:
1 - 17. В городах Гяндже, Евлахе и Мингечевире в рамках проекта «Россия – любовь без границ» прошли сольные концерты А.Азимзаде
Канберра утвердила состав азербайджано-австралийской межпарламентской группы дружбы
Карабахский конфликт должен быть решен мирным путем на основе восстановления территориальной целостности Азербайджана – французский сенатор
Азербайджан планирует в 2017 году наладить производство еще двух видов БПЛА
Каспар увеличил в 2016г доходы 34%
Цены на нефть снижаются в понедельник, Brent опустилась до $51,35 за баррель
Грузия до 2023 планирует вложить в развитие газовой инфраструктуры и рынка $386 млн
Гражданин Ирана пытался незаконно вывезти из Азербайджана 55 кг пиявок
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Азербайджанская полиция изъяла более 2 кг героина у жителя Сумгайыта
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Германская полиция отпустила двух человек, задержанных по подозрению в подготовке теракта в Эссене
Минюст ФРГ изучает возможность лишения госфинансирования крайне правых партий
Грузинский президент требует строго наказать организаторов беспорядков в Батуми
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»