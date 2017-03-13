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13.03.2017 14:54

В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж

9, 10 и 11 марта с.г. в городах Гяндже, Евлахе и Мингечевире состоялись сольные концерты лауреата республиканских и международных конкурсов, студента Азербайджанского государственного экономического университета Аслана Азимзаде. Они прошли в рамках проекта Россотрудничества «Россия – любовь без границ» и были посвящены Международному женскому дню 8 Марта.

Концерты посетило более 500 зрителей. Среди них – соотечественники, деятели культуры, учителя и учащиеся школ.

С поздравлением с праздником к зрителям обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы № 4 города Гянджи Алиага Сафаралиев, директор школы № 2 города Евлаха Мирисмаил Саидов и директор Технико-гуманитарного лицея города Мингечевира Наиля Мамедова.

Всем участницам праздничных мероприятий были вручены сувениры от Россотрудничества с символикой «Россия – любовь без границ».

Фотографии:

1 - 17. В городах Гяндже, Евлахе и Мингечевире в рамках проекта «Россия – любовь без границ» прошли сольные концерты А.Азимзаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]