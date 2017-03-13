В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж

9, 10 и 11 марта с.г. в городах Гяндже, Евлахе и Мингечевире состоялись сольные концерты лауреата республиканских и международных конкурсов, студента Азербайджанского государственного экономического университета Аслана Азимзаде. Они прошли в рамках проекта Россотрудничества «Россия – любовь без границ» и были посвящены Международному женскому дню 8 Марта.

Концерты посетило более 500 зрителей. Среди них – соотечественники, деятели культуры, учителя и учащиеся школ.

С поздравлением с праздником к зрителям обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы № 4 города Гянджи Алиага Сафаралиев, директор школы № 2 города Евлаха Мирисмаил Саидов и директор Технико-гуманитарного лицея города Мингечевира Наиля Мамедова.

Всем участницам праздничных мероприятий были вручены сувениры от Россотрудничества с символикой «Россия – любовь без границ».

Фотографии:

1 - 17. В городах Гяндже, Евлахе и Мингечевире в рамках проекта «Россия – любовь без границ» прошли сольные концерты А.Азимзаде