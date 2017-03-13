Председателя Европейского Совета вызвали на допрос в прокуратуру Варшавы как свидетеля

Председателя Европейского совета Дональда Туска вызвали в прокуратуру Варшавы в качестве свидетеля на допрос по делу о сотрудничестве бывших представителей руководства военной контрразведки Польши и ФСБ России, сообщает в понедельник Польское радио.
"Дональд Туск вызван в качестве свидетеля по делу против бывших руководителей Службы военной контрразведки Польши, которых обвиняют в сотрудничестве с разведслужбами другой страны без необходимого на это разрешения премьер-министра", - цитирует радио представителя прокуратуры Михала Дзеканьского.
Допрос в прокуратуре Варшавы должен пройти в среду.
Ранее польский интернет-портал niezalezna.pl сообщил, что допрос Д.Туска пройдет во вторник, отметив, что ему вручена повестка.
В декабре 2016 года стало известно, что прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования Службы военной контрразведки, которые обвиняются в превышении полномочий путем начала сотрудничества со спецслужбой другого государства без согласия главы правительства.
Речь идет о заключенном в апреле 2010 года соглашении между польской контрразведкой и ФСБ по взаимодействию сторон в борьбе с различными угрозами, отмечает Польское радио.
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