Азербайджан не признает итоги «парламентских выборов» в Абхазии - МИД

Баку не признает итоги проведенных в Абхазии так называемых «парламентских выборов», говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Азербайджан не признает независимость Абхазии и итоги проведенных там 12 марта 2017 года так называемых «парламентских выборов». МИД Азербайджана уверен в необходимости продолжения переговоров для урегулирования абхазского вопроса в рамках норм и принципов международного права»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде