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Внешняя политика 13.03.2017 19:20

Азербайджан не признает итоги «парламентских выборов» в Абхазии - МИД

Баку не признает итоги проведенных в Абхазии так называемых «парламентских выборов», говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Азербайджан не признает независимость Абхазии и итоги проведенных там 12 марта 2017 года так называемых «парламентских выборов». МИД Азербайджана уверен в необходимости продолжения переговоров для урегулирования абхазского вопроса в рамках норм и принципов международного права»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АБХАЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]