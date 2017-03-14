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Регион 14.03.2017 15:31

Анкара, возможно, предложит расширить число участников карты размежевания группировок в Сирии - источник

Турецкая делегация может предложить включить в карту по размежеванию террористов и вооруженной оппозиции в Сирии новые места дислокации умеренных оппозиционных группировок, обвиняющих Дамаск в нарушении перемирия, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций на переговорах в Астане.

"Возможно, пойдет речь о том, чтобы включить в проект карты размежевания расположение умеренных группировок оппозиции в районе Хомса, Идлиба и Дейра", - сказал источник.

По его словам, расположенные в этих районах группировки относятся турецкой стороной к умеренной оппозиции. "Однако они жалуются на обстрелы со стороны правительственных сил", - сказал источник.

При этом он сомневается в возможности окончательного согласования карт размежевания всеми сторонами "на полях" Астаны-3.

"Существуют разногласия, в частности, по ряду группировок, которые Турция относит к числу умеренной оппозиции, а некоторые другие участники переговорного процесса - к террористическим организациям. Прежде чем согласовывать единую карту размежевания террористов и умеренной оппозиции, необходимо выработать единое понимание того, кто является террористами, а кто - умеренной оппозицией", - сказал источник.

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Тэги: СИРИЯ, РАЗМЕЖЕВАНИЕ, ТУРЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]