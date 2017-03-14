Анкара, возможно, предложит расширить число участников карты размежевания группировок в Сирии - источник

Турецкая делегация может предложить включить в карту по размежеванию террористов и вооруженной оппозиции в Сирии новые места дислокации умеренных оппозиционных группировок, обвиняющих Дамаск в нарушении перемирия, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций на переговорах в Астане.

"Возможно, пойдет речь о том, чтобы включить в проект карты размежевания расположение умеренных группировок оппозиции в районе Хомса, Идлиба и Дейра", - сказал источник.

По его словам, расположенные в этих районах группировки относятся турецкой стороной к умеренной оппозиции. "Однако они жалуются на обстрелы со стороны правительственных сил", - сказал источник.

При этом он сомневается в возможности окончательного согласования карт размежевания всеми сторонами "на полях" Астаны-3.

"Существуют разногласия, в частности, по ряду группировок, которые Турция относит к числу умеренной оппозиции, а некоторые другие участники переговорного процесса - к террористическим организациям. Прежде чем согласовывать единую карту размежевания террористов и умеренной оппозиции, необходимо выработать единое понимание того, кто является террористами, а кто - умеренной оппозицией", - сказал источник.