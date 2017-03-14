Анкара, возможно, предложит расширить число участников карты размежевания группировок в Сирии - источник

Турецкая делегация может предложить включить в карту по размежеванию террористов и вооруженной оппозиции в Сирии новые места дислокации умеренных оппозиционных группировок, обвиняющих Дамаск в нарушении перемирия, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций на переговорах в Астане.
"Возможно, пойдет речь о том, чтобы включить в проект карты размежевания расположение умеренных группировок оппозиции в районе Хомса, Идлиба и Дейра", - сказал источник.
По его словам, расположенные в этих районах группировки относятся турецкой стороной к умеренной оппозиции. "Однако они жалуются на обстрелы со стороны правительственных сил", - сказал источник.
При этом он сомневается в возможности окончательного согласования карт размежевания всеми сторонами "на полях" Астаны-3.
"Существуют разногласия, в частности, по ряду группировок, которые Турция относит к числу умеренной оппозиции, а некоторые другие участники переговорного процесса - к террористическим организациям. Прежде чем согласовывать единую карту размежевания террористов и умеренной оппозиции, необходимо выработать единое понимание того, кто является террористами, а кто - умеренной оппозицией", - сказал источник.
Баку и Анкара обсудили расширение ВТС – Минобороны Азербайджана
Конфликт вокруг Карабаха наносит ущерб всему региону - Алиев
Президент Алиев считает смехотворным заявление Саргсяна об инновативности Армении
SOCAR в январе-феврале сократила добычу газа на 9%
SOCAR в январе-феврале сократила добычу нефти на 2,5%
Facebook запретил разработчикам использовать данные о пользователях для слежки
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Правительство Азербайджана начинает снос "хрущевок" в Баку с микрорайона №1
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»