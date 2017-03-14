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Регион 14.03.2017 21:02

В Грузии в пятницу ждут с визитом главу МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 17-18 марта посетит с официальным визитом Тбилиси.

Глава украинского МИД в рамках своего визита встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе и другими представителями руководства Грузии, сообщили во вторник журналистам в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Грузии отметили, что П.Климкин также встретится с католикос-патриархом Грузии Илией Вторым.

Кроме того, в ведомстве состоится расширенная встреча с участием глав МИД Грузии и Украины, после которой министры проведут совместную пресс-конференцию.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]