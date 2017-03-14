В Грузии в пятницу ждут с визитом главу МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 17-18 марта посетит с официальным визитом Тбилиси.

Глава украинского МИД в рамках своего визита встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе и другими представителями руководства Грузии, сообщили во вторник журналистам в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Грузии отметили, что П.Климкин также встретится с католикос-патриархом Грузии Илией Вторым.

Кроме того, в ведомстве состоится расширенная встреча с участием глав МИД Грузии и Украины, после которой министры проведут совместную пресс-конференцию.