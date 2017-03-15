Официальные курсы Центробанка: 1,7282 AZN/$1, 1,8344 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 марта установил на уровне 1,7282 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 15 марта ЦБА установил на уровне 1,8344 манат/1EUR.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 марта Центробанк установил в 0,0292 манат/1RUB.

Н.Аббасова