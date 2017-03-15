Официальные курсы Центробанка: 1,7282 AZN/$1, 1,8344 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 марта установил на уровне 1,7282 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 15 марта ЦБА установил на уровне 1,8344 манат/1EUR.
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 марта Центробанк установил в 0,0292 манат/1RUB.
Н.Аббасова
Париж заинтересован в скором завершении переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению о сотрудничестве – Олланд
В парламенте Азербайджана считают двойные стандарты препятствием для урегулирования конфликта в Карабахе
Территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров по Карабаху - Алиев
Российские туристы активно бронируют Турцию и Грецию вместо российских курортов
Facebook запретил разработчикам использовать данные о пользователях для слежки
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Около $1,4 млн собрано для жителей поселка под Бишкеком, на который в январе упал грузовой "Боинг"
Для сбалансированной торговли с Китаем Европа должна снять ограничения на экспорт в Китай высоких технологий - премьер Госсовета КНР
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»