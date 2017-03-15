Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая

Досрочные выборы президента Южной Кореи назначены на 9 мая, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

В соответствии с законодательством Южной Кореи досрочные президентские выборы должны быть проведены в стране в течение 60 дней после того, как Конституционный суд признал законным импичмент президента страны Пак Кын Хе. Соответствующее решение суд вынес 10 марта.

Пока обязанности президента Южной Кореи исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан.

Депутаты парламента Южной Кореи в декабре прошлого года проголосовали за импичмент в отношении Пак Кын Хе. Этот шаг был предпринят после того, как стало известно о крупном коррупционном скандале, в который оказалась вовлечена президент страны.