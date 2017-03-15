SOCAR ввела в строй после капремонта скважину на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) сдала в эксплуатацию после капитального ремонта скважину на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.
Скважина №271 ранее была пробурена с морского основания №15.
Суточный дебит скважины после проведенных на ней ремонтных работ составляет 82 тонны нефти и 10 тыс. кубометров газа.
Работы по эксплуатации скважины проводит НГДУ "28 Мая".
Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.
Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.
Н.Аббасова
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