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ТЭК 15.03.2017 15:37

SOCAR GPC выбрала технологию UNIPOL для производства полиэтилена

Компания SOCAR GPC («дочка» SOCAR, ГНКАР) выбрала технологию UNIPOL™ PE Process от компании Univation Technologies для производства полиэтилена на новом газохимическом комплексе (GPC) в Гарадаге, сообщается в информации Union.

«Новый завод будет использовать технологию UNIPOL ™ PE для производства традиционных и современных изделий как из полиэтилена высокой плотности (HDPE), так и линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE). Этот проект первым в Азербайджане представит лицензированный процесс UNIPOL ™ PE», - отмечается в информации.

Кроме того, SOCAR выбрала технологию XCAT™ Metallocene Polyethylene Technology от компании Univation для производства передовых металлоценовых пленочных структур, подходящих для производства упаковки пищевых продуктов, стретч-пленки, сверхпрочных мешков и специализированных многослойных приложений. «Выпуск продукции нового завода будет ориентирован на удовлетворение растущего спроса на полиэтилен, как на внутреннем рынке, так и на европейском», - отмечается в информации.

Univation Technologies – дочерняя компания The Dow Chemical Company, является мировым лидером по лицензированным технологиям производства полиэтилена HDPE и LLDPE. Технология UNIPOL все более широко используется на предприятиях крупных мировых нефтехимических производителей.

Компания SOCAR GPC создана для разработки, строительства, финансирования и эксплуатации нового нефтехимического и газоперерабатывающего комплекса в Азербайджане.

Мощность комплекса составит около 10 млрд кубометров газа в год. Предприятие также будет включать установку парового крекинга мощностью 570 тыс. тонн этилена и 120 тыс. тонн пропилена в год, блок полимеризации LLDPE/HDPE мощностью около 570 тыс. тонн в год полиэтилена высокой плотности и линейного полиэтилена низкой плотности и прочую соответствующую инфраструктуру.

Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Строительство в Азербайджане нового газохимического комплекса оценивается в $4 млрд.

SOCAR для реализации проекта строительства комплекса GPC подписала два меморандума о намерениях - с Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) и с Газпромбанком (ГПБ) и экспортным кредитным агентством ЭКСАР и итальянским экспортным кредитным агентством SACE.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМПЛЕКС, ТЕХНОЛОГИИ, ВЫБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]