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Финансы 15.03.2017 15:50

Минналогов Азербайджана в январе-феврале сократило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 15%, план перевыполнен на 5%

Министерство налогов в январе-феврале 2017 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 939 млн 138,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

Как сообщалось ранее, налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Минналогов в январе-феврале 2016 года составили 1 млрд 101 млн 497,6 тыс. манатов. Таким образом, в январе-феврале 2017 года налоговые сборы сократились на 14,7%.

"Налоговые органы перевыполнили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин за январь-февраль 2017 года. Фактический объем перечислений составил 939 млн 138,2 тыс. манатов (плановое задание выполнено на 105,2%)", - отметили в ведомстве.

По данным Минналогов в январе-феврале текущего года регистрацию в налоговых органах прошли 68,172 тыс. налогоплательщиков, в том числе 492 плательщика НДС.

План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2017 год составляет 7 млрд 510 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, БЮДЖЕТ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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