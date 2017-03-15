Минналогов Азербайджана в январе-феврале сократило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 15%, план перевыполнен на 5%

Министерство налогов в январе-феврале 2017 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 939 млн 138,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.
Как сообщалось ранее, налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Минналогов в январе-феврале 2016 года составили 1 млрд 101 млн 497,6 тыс. манатов. Таким образом, в январе-феврале 2017 года налоговые сборы сократились на 14,7%.
"Налоговые органы перевыполнили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин за январь-февраль 2017 года. Фактический объем перечислений составил 939 млн 138,2 тыс. манатов (плановое задание выполнено на 105,2%)", - отметили в ведомстве.
По данным Минналогов в январе-феврале текущего года регистрацию в налоговых органах прошли 68,172 тыс. налогоплательщиков, в том числе 492 плательщика НДС.
План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2017 год составляет 7 млрд 510 млн манатов.
А.Азизов
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