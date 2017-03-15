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Регион 15.03.2017 19:34

Запрет на продажу земли иностранцам хотят закрепить в Конституции Грузии

Представители правящей партии "Грузинская мечта" в государственной конституционной комиссии поддерживают внесение в Основной закон пункта о запрете земли иностранцам.

"На сегодняшнем заседании конституционной комиссии были приведены данные, что во многих странах Европы продажа земли иностранным гражданам может производиться лишь в исключительных случаях. Мы хотим использовать именно эту практику, зафиксировав ее в Конституции", - сказал журналистам член конституционной комиссии, представитель парламентского большинства Коба Нарчемашвили.

Между тем против внесения этой поправки в Конституцию выступают представители оппозиционных партий и неправительственных организаций.

"Такая поправка крайне негативно отразится на международных инвестициях в Грузию. Подобная регуляция окажет еще большее давление на грузинскую экономику", - сказал журналистам член конституционной комиссии, вице-спикер парламента от оппозиции Серги Капанадзе.

Народный защитник (омбудсмен) Грузии Уча Нануашвили выступает также против введения ограничений на продажу земли по принципу гражданства.

"Безусловно, определенное регулирование по этому вопросу необходимо, но нельзя устанавливать категорический запрет по принципу гражданства. Можно вводить ограничения на продажу земли иностранцам в приграничных зонах, есть другие предложения", - заявил журналистам У.Нануашвили.

Государственная конституционная комиссия, созданная в декабре 2016 года должна к концу апреля представить на широкое обсуждение проект поправок в Конституцию Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЯ, ИНОСТРАНЦЫ, КОНСТИТУЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]