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СНГ 15.03.2017 17:46

Министр сельского хозяйства Молдавии задержан по подозрению в коррупционном преступлении

Оперативники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали в среду на 72 часа министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Эдуарда Грамму, после обысков в его кабинете.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил журналистам, что министра подозревают в незаконном получении денег за передачу земли "Колледжа винограда и вина", который расположен в пригороде Кишинева.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, МИНИСТР, КОРРУПЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]