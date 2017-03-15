Министр сельского хозяйства Молдавии задержан по подозрению в коррупционном преступлении

Оперативники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали в среду на 72 часа министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Эдуарда Грамму, после обысков в его кабинете.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил журналистам, что министра подозревают в незаконном получении денег за передачу земли "Колледжа винограда и вина", который расположен в пригороде Кишинева.