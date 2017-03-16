Доля граждан Азербайджана в нефтегазовых проектах к 2019 году должна достигнуть 95% - ГМС

Доля граждан Азербайджана, задействованных в нефтегазовых проектах, к 2019 году должна достигнуть 95%, заявил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев.
"В ноябре 2013 года ГМС, SOCAR и компания BP Exploration (Caspian See) Ltd подписали протокол, предусматривающий увеличения числа национальных кадров, действующих в нефтегазовых проектах. Этот протокол охватывает план-действий на 2014-2018гг", - отметил Ф.Набиев.
В рамках реализации достигнутых соглашений, на начало 2017 года удельный вес граждан Азербайджана, задействованных в нефтегазовых проектах, увеличился до 90% против 78% на начало 2014 года.
"Цель – в 2018 году довести этот показатель до 95%", - подчеркнул он.
А.Азизов
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