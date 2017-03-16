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ТЭК 16.03.2017 09:02

Доля граждан Азербайджана в нефтегазовых проектах к 2019 году должна достигнуть 95% - ГМС

Доля граждан Азербайджана, задействованных в нефтегазовых проектах, к 2019 году должна достигнуть 95%, заявил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев.

"В ноябре 2013 года ГМС, SOCAR и компания BP Exploration (Caspian See) Ltd подписали протокол, предусматривающий увеличения числа национальных кадров, действующих в нефтегазовых проектах. Этот протокол охватывает план-действий на 2014-2018гг", - отметил Ф.Набиев.

В рамках реализации достигнутых соглашений, на начало 2017 года удельный вес граждан Азербайджана, задействованных в нефтегазовых проектах, увеличился до 90% против 78% на начало 2014 года.

"Цель – в 2018 году довести этот показатель до 95%", - подчеркнул он.

А.Азизов

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, КАДРЫ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]