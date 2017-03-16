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Макроэкономика 16.03.2017 10:27

Решение ФРС о повышении ставки может иметь лишь косвенное воздействие на курс маната – ЦБ Азербайджана

Решение Федеральной резервной системы США о повышении ставки может иметь косвенное воздействие на курс азербайджанского маната, сказала глава отдела анализа финансового сектора и рынков в Центре исследований и развития при Центральном банке Азербайджана Лейла Юсифзаде.

"Это решение не влияет на курс маната напрямую. Оно может иметь косвенное психологическое давление. Тогда как существенное снижение цен на нефть может повлиять на монетарную политику", - сказала Л.Юсифзаде в четверг в Баку на 6-ой ежегодной конференции агентства Fitch Ratings по экономике Азербайджана.

ФРС по итогам заседания 14-15 марта приняла решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1% годовых.

А.Ахундов

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Тэги: ФРС, МАНАТ, ВЛИЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]