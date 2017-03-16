Алиев отмечает усиление двойных стандартов в международных отношениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает отсутствие механизмом выполнения и имплементации резолюций, принятых ведущими международными организациями, включая ООН.
"Последние события в мире показывают, что двойные стандарты становятся обычной практикой, когда нормы и принципы международного права преподносятся по- разному и служат узким интересам", - сказал И.Алиев в четверг на V Глобальном Бакинском форуме.
По его словам, в некоторых случаях резолюции Собвеза ООН выполняются в течение нескольких часов. "Однако, в случае с Азербайджаном (4 резолюции ООН по Нагорному Карабаху - ИФ) они не выполняются почти 25 лет", - отметил он.
И.Алиев добавил, что определенные страны могут использовать силу для оккупации чужих территорий, уничтожения населения соседних стран и при этом оставаться безнаказанными.
Р.Бабаев
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