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Дальнее зарубежье 16.03.2017 14:45

Родственники убитого в Малайзии Ким Чен Нама отказались забирать его тело

Родственники сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, убитого в феврале в аэропорту Куала-Лумпура, дали согласие на то, чтобы малазийские власти сами решили, что делать с его телом, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мне сообщили, что они оставляют за нашим правительством право распоряжаться телом, да, мы получили согласие семьи", - приводит агентство слова заместителя главы полиции Малайзии Нура Рашида Ибрагима.

Однако он отметил, что любое решение, которое будет принято малазийскими властями относительно тела Ким Чен Нама, будет обсуждаться с представителями КНДР, несмотря на дипломатический конфликт между двумя странами, разразившийся из-за этого убийства.

Ранее Пхеньян ввел запрет для граждан Малайзии на выезд за пределы КНДР. Власти Малайзии в ответ на это приняли аналогичные меры.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КНДР, КИМ, РОДСТВЕННИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]