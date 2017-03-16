Родственники убитого в Малайзии Ким Чен Нама отказались забирать его тело

Родственники сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, убитого в феврале в аэропорту Куала-Лумпура, дали согласие на то, чтобы малазийские власти сами решили, что делать с его телом, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мне сообщили, что они оставляют за нашим правительством право распоряжаться телом, да, мы получили согласие семьи", - приводит агентство слова заместителя главы полиции Малайзии Нура Рашида Ибрагима.

Однако он отметил, что любое решение, которое будет принято малазийскими властями относительно тела Ким Чен Нама, будет обсуждаться с представителями КНДР, несмотря на дипломатический конфликт между двумя странами, разразившийся из-за этого убийства.

Ранее Пхеньян ввел запрет для граждан Малайзии на выезд за пределы КНДР. Власти Малайзии в ответ на это приняли аналогичные меры.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.