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Финансы 16.03.2017 15:30

НФПП до сих пор выделил более 116 млн манатов на создание теплиц в пригородах Баку

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) до сих пор выделил льготных кредитов на сумму 116,3 млн манатов на создание тепличных комплексов в пригородах Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

"До сих пор предприниматели, действующие в бакинских поселках, из средств НФПП получили кредиты на общую сумму 116,3 млн манатов для создания 35 тепличных хозяйств", - отметили в фонде.

По оценкам фонда, создание теплиц позволит увеличить производство и экспорт овощей.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, ТЕПЛИЦЫ, КРЕДИТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]