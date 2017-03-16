НФПП до сих пор выделил более 116 млн манатов на создание теплиц в пригородах Баку

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) до сих пор выделил льготных кредитов на сумму 116,3 млн манатов на создание тепличных комплексов в пригородах Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

"До сих пор предприниматели, действующие в бакинских поселках, из средств НФПП получили кредиты на общую сумму 116,3 млн манатов для создания 35 тепличных хозяйств", - отметили в фонде.

По оценкам фонда, создание теплиц позволит увеличить производство и экспорт овощей.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов