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Дальнее зарубежье 16.03.2017 18:02

Греческая ультраправая группировка отправила посылку со взрывчаткой в Минфин ФРГ

Греческая левацкая группировка "Заговор огненных ячеек" взяла на себя ответственность за отправку посылку со взрывчаткой в министерство финансов Германии, сообщили в четверг западные СМИ.

"Мы берем на себя ответственность за отправку начиненной взрывчаткой посылки в министерство финансов Германии", - сообщили представители этой анархической группировки на своем сайте в интернете.

Эту посылку в здании министерства финансов ФРГ обнаружили накануне сотрудники полиции ФРГ.

"Она (эта посылка - ИФ) была подготовлена для того, чтобы нанести серьезные травмы при открытии", - сообщили полицейские.

Посылка действительно была отправлена из Греции, на ней были наклеены греческие марки.

В МВД Греции в свою очередь заявили, что власти обеих стран занимаются расследованием этого дела.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ВЗРЫВЧАТКА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]