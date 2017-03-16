Греческая ультраправая группировка отправила посылку со взрывчаткой в Минфин ФРГ

Греческая левацкая группировка "Заговор огненных ячеек" взяла на себя ответственность за отправку посылку со взрывчаткой в министерство финансов Германии, сообщили в четверг западные СМИ.

"Мы берем на себя ответственность за отправку начиненной взрывчаткой посылки в министерство финансов Германии", - сообщили представители этой анархической группировки на своем сайте в интернете.

Эту посылку в здании министерства финансов ФРГ обнаружили накануне сотрудники полиции ФРГ.

"Она (эта посылка - ИФ) была подготовлена для того, чтобы нанести серьезные травмы при открытии", - сообщили полицейские.

Посылка действительно была отправлена из Греции, на ней были наклеены греческие марки.

В МВД Греции в свою очередь заявили, что власти обеих стран занимаются расследованием этого дела.