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Регион 16.03.2017 18:16

В Еврокомиссии заявляют о приверженности выполнению соглашения ЕС-Турция по беженцам и мигрантам

ЕС остается привержен выполнению декларации с Турцией по урегулированию миграционного кризиса, заявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Мы неоднократно заявляли в прошлом, что речь идет о соглашении, которое связывает нас в духе взаимного доверия. Мы оба (обе стороны) должны обеспечить результаты, потому что это действительно в интересах обеих сторон, но также в интересах сирийских беженцев", - заявил пресс-секретарь, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Анкары о намерении пересмотреть соглашение с Евросоюзом по беженцам и мигрантам.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, МИГРАНТЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]