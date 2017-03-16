В Еврокомиссии заявляют о приверженности выполнению соглашения ЕС-Турция по беженцам и мигрантам

ЕС остается привержен выполнению декларации с Турцией по урегулированию миграционного кризиса, заявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Мы неоднократно заявляли в прошлом, что речь идет о соглашении, которое связывает нас в духе взаимного доверия. Мы оба (обе стороны) должны обеспечить результаты, потому что это действительно в интересах обеих сторон, но также в интересах сирийских беженцев", - заявил пресс-секретарь, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Анкары о намерении пересмотреть соглашение с Евросоюзом по беженцам и мигрантам.
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