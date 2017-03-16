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Финансы 16.03.2017 16:03

Предприниматели в Баку и пригородах до сих пор по линии НФПП получили льготные кредиты на сумму 367 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал до сих пор предпринимателя в Баку и его пригородах выдал льготных кредитов на общую сумму 367 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет этих средств фонда профинансировано 1,33 тыс. инвестиционных проектов.

НФПП в четверг организовал в Хазарском районе Баку мероприятие по господдержке предпринимательства.

"В рамках мероприятия льготные кредиты на общую сумму 4 млн манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в бакинских пригородах. Средства будут направлены на развитие животноводства, создание современных тепличных комплексов, предприятий по выпуску стройматериалов и другие сферы. За счет реализации этих проектов будет открыто более 200 рабочих мест», - подчеркивается в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ, ВЫДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]