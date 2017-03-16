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СНГ 16.03.2017 19:37

Порошенко благодарит ЕС за второй транш Украине, превышающий полмиллиарда евро

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европейский Союз за решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро.

"Президент приветствует решение ЕС о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро", - написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, глава государства связывает такое решение с прогрессом Украины на пути реформ и воспринимает его как "сигнал полного доверия усилиям украинской власти по укреплению макроэкономической стабильности и обеспечению экономического роста".

"Он также высказал ожидание, что аналогичное положительное решение будет принято и советом директором МВФ 20 марта", - написал С.Цеголко.

16 марта стало известно, что Еврокомиссия одобрила выделение 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине. Согласно сообщению Еврокомиссии, эти средства будут направлены на содействие выполнению широкомасштабной программы структурных реформ в стране.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ЕС, ТРАНШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]