Порошенко благодарит ЕС за второй транш Украине, превышающий полмиллиарда евро

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европейский Союз за решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро.
"Президент приветствует решение ЕС о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро", - написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук.
Согласно информации, глава государства связывает такое решение с прогрессом Украины на пути реформ и воспринимает его как "сигнал полного доверия усилиям украинской власти по укреплению макроэкономической стабильности и обеспечению экономического роста".
"Он также высказал ожидание, что аналогичное положительное решение будет принято и советом директором МВФ 20 марта", - написал С.Цеголко.
16 марта стало известно, что Еврокомиссия одобрила выделение 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине. Согласно сообщению Еврокомиссии, эти средства будут направлены на содействие выполнению широкомасштабной программы структурных реформ в стране.
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