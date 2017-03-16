Меркель и Олланд раскритиковали Анкару за сравнение политики своих стран с нацизмом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд обсудили по телефону отношения с Турцией и критические высказывания турецкого лидера в их адрес, сообщил в четверг журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Германский канцлер и французский президент солидарны в том, что сравнения Германии и других стран с национал-социалистами и иные оскорбительные высказывания в их адрес, сделанные Турцией, неприемлемы", - подчеркнул представитель.

Ранее М.Чавушоглу заявил, что турецкие власти намерены провести около 30 массовых мероприятий в общинах турок, проживающих в Германии.

Это заявление прозвучало на фоне череды запретов со стороны германских властей на выступления турецких политиков в общинах турок, которые привели к тому, что отношения между двумя странами накалились.

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов.