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Регион 16.03.2017 17:48

Меркель и Олланд раскритиковали Анкару за сравнение политики своих стран с нацизмом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд обсудили по телефону отношения с Турцией и критические высказывания турецкого лидера в их адрес, сообщил в четверг журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Германский канцлер и французский президент солидарны в том, что сравнения Германии и других стран с национал-социалистами и иные оскорбительные высказывания в их адрес, сделанные Турцией, неприемлемы", - подчеркнул представитель.

Ранее М.Чавушоглу заявил, что турецкие власти намерены провести около 30 массовых мероприятий в общинах турок, проживающих в Германии.

Это заявление прозвучало на фоне череды запретов со стороны германских властей на выступления турецких политиков в общинах турок, которые привели к тому, что отношения между двумя странами накалились.

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов.

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Тэги: ФРГ, ФРАНЦИЯ, ТУРЦИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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