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Макроэкономика 17.03.2017 10:50

Капвложения в экономику Азербайджана в январе-феврале выросли на 6%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составили 2 млрд 93,7 млн манатов, что на 5,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, в январе-феврале 2017 года из общего объема капвложений 1 млрд 868,3 млн манатов (89,2% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 169,3 млн манатов (8,1% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 56,1 млн манатов (2,7% всех инвестиций) – на строительство жилья.

За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 1 млрд 405,7 млн манатов (67,1% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 688 млн манатов (32,9% всех инвестиций).

В январе-феврале 2017 года госинвестиции в основной капитал составили 531,8 млн манатов (25,4% всех инвестиций), частные инвестиции – 1 млрд 561,9 млн манатов (74,6% всех инвестиций).

За отчетный период капитальные вложения в строительно-монтажные работы составили 1 млрд 455 млн манатов или 69,5% всех капвложений.

Капвложения в нефтяной сектор Азербайджана в январе-феврале 2017 года составили 1 млрд 503,3 млн (71,8% всех инвестиций), в ненефтяной сектор – 590,4 млн манатов (28,2% всех инвестиций).

А.Ахундов

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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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