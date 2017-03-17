MBNP не применяет каких-либо запретов или ограничений на денежные переводы с банковских счетов клиентов - заявление

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана не применяет каких-либо запретов или ограничений на денежные переводы с банковских счетов клиентов.

"Ряд СМИ опубликовали новости, в которых говорится о том, что Палата применяет новые ограничения, связанные с переводом наличных средств с банковских счетов клиентов. В действительности, MNBP не применяла никаких запретов или ограничений в этом направлении", - отмечается в заявлении советника главы Совета директоров палаты Руфата Аббасова.

Он отметил, что с 1 января 2017 года в Азербайджане вступил в силу закона "О безналичных расчетах". Согласно этому закону применяется определенный режим по проведению расчетов между налогоплательщиками, а также ряд ограничений на безналичные расчеты между ними. При этом на Палату были возложены определенные функции, касающиеся надзора за соблюдением законодательства по борьбе отмыванием "грязных денег" и борьбы с финансированием терроризма.

"MBNP провела мониторинг, связанный с оценкой ситуации за двухмесячный период действия этого закона. По итогам мониторинга банкам были даны определенные поручения, особенно это касается соблюдения режима мониторинга за операциями, не носящими экономический характер", - подчеркивается в заявлении.

В связи с этим Палата рекомендует субъектам бизнеса соблюдать требования закона "О безналичных расчетах".

А.Азизов