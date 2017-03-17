Ассоциация производителей в упаковочной промышленности учреждена в Азербайджане

Компании, действующие в Азербайджане в сфере упаковочной промышленности, учредили Ассоциацию.

«Создание Ассоциации компаний, действующих в упаковочной промышленности, сыграет важную роль в развитии этой сферы в стране и сокращения от импорта», - заявил замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в пятницу в ходе учредительного собрания Ассоциации.

Он отметил недостаточный объем производства в Азербайджане упаковочной продукции, необходимой для удовлетворения нужд местных предпринимателей.

«В производстве пластической, картонной упаковки имеются некоторые недостатки, вследствие чего мы, порой, зависимы от импорта», - сказал замминистра.

Он добавил, что все предложения для улучшения ситуации в этом направлении, подготовленные Ассоциацией будут представлены на рассмотрение правительства.

С.Мамедов отметил эффективную деятельность созданных в различных сферах ассоциаций, способствующих экономическому развитию страны.

Вице-президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Вугар Зейналов призвал предпринимателей более активно использовать современные технологии. «Динамичное развитие экономики требует от предпринимателей идти в ногу со временем. Роль ассоциации заключается, в том числе и в том, чтобы своевременно внедрять современные технологии, которые с каждым годом требуют обновления в промышленной сфере», - подчеркнул он.

Руководитель компании «Tuna» Рашид Чувагов отметил недостаточное количество предприятий, занимающихся в Азербайджане выпуском упаковочной продукции. «В Азербайджане недостаточно фабрик, занимающихся выпуском упаковочной продукции, в связи с чем мы не можем обеспечить себя полностью необходимыми объемами такой продукции», - сказал он.

По его словам, необходимо активнее участвовать в международных выставках с целью продвижения азербайджанской продукции.

Низкий спрос на местную упаковочную продукцию отметил руководитель ООО «Kartonpak» Кямран Гаджизаде. «В страну в больших количествах импортируется упаковочная продукция турецкого и российского производства. В результате страдают местные производители, продукция которых остается невостребованной. Необходимо кардинально менять ситуацию в этом вопросе и поддерживать местное предпринимательство», - сказал он.

При этом он отметил нормальное развитие производства в Азербайджане стеклянных, пластиковых и картонных упаковок. «Однако, каждое упаковочное предприятие вынуждено в одиночку решать свои проблемы, затрачивая на это большие усилия. Надеюсь, что создание Ассоциации будет способствовать облегчению решения подобных вопросов и развитию внутреннего производства», - подчеркнул К.Гаджизаде.

Р.Бабаев