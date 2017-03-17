Азербайджан обладает потенциалом для освобождения оккупированных территорий военным путем - премьер

Азербайджан обладает потенциалом и возможностями для освобождения оккупированных территорий военным путем, заявил премьер-министр Артур Раси-заде.

«Апрельские боестолкновения (в 2016г – ИФ-Аз) показали, что для освобождения оккупированных азербайджанских земель, помимо долгосрочных переговоров, имеется и военный вариант. Они показали волю азербайджанского солдата к победе», - сказал А.Раси-заде в пятницу в парламенте при обсуждении отчета правительства о деятельности в прошлом году.

По его словам, апрельские боестолкновения стали "победной страницей в военной истории Азербайджана".

«Решительный и достойный ответ на очередную провокацию Армении продемонстрировал высокий боевой дух азербайджанской армии», - подчеркнул А.Раси-заде.

Премьер-министр добавил, что снабжение вооруженных сил страны современным оружием местного и иностранного производства обеспечивает не только достижение тактических целей, но и решение стратегических задач.

А.Ахундов