Азербайджан обладает потенциалом для освобождения оккупированных территорий военным путем - премьер

Азербайджан обладает потенциалом и возможностями для освобождения оккупированных территорий военным путем, заявил премьер-министр Артур Раси-заде.
«Апрельские боестолкновения (в 2016г – ИФ-Аз) показали, что для освобождения оккупированных азербайджанских земель, помимо долгосрочных переговоров, имеется и военный вариант. Они показали волю азербайджанского солдата к победе», - сказал А.Раси-заде в пятницу в парламенте при обсуждении отчета правительства о деятельности в прошлом году.
По его словам, апрельские боестолкновения стали "победной страницей в военной истории Азербайджана".
«Решительный и достойный ответ на очередную провокацию Армении продемонстрировал высокий боевой дух азербайджанской армии», - подчеркнул А.Раси-заде.
Премьер-министр добавил, что снабжение вооруженных сил страны современным оружием местного и иностранного производства обеспечивает не только достижение тактических целей, но и решение стратегических задач.
А.Ахундов
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