Косачев: выход США из переговоров по ядерной проблеме КНДР спровоцирует напряженность

Отказ США от шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР и намерения действовать в одностороннем порядке только навредят и усилят напряженность, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Любые односторонние действия на этот счет - будь то американские, британские, германские, французские, российские - могут лишь вредить той или иной ситуации и провоцировать дальнейшую напряженность. Поэтому нынешнее заявление американских представителей о готовности действовать на корейском направлении в одностороннем режиме ничего, кроме обеспокоенности, у меня не вызывает", - сказал К.Косачев журналистам в пятницу.

По его мнению, "заявления постпреда США в ООН Никки Хейли о том, что США больше не видят смысла в продолжении шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы КНДР, усиленные затем словами госсекретаря Рекса Тиллерсона, не исключившего все варианты, включая военное решение, говорят не столько о решимости, сколько о неискушенности вашингтонского внешнеполитического блока".

"Попытки новой администрации США решать при помощи "ковбойских наскоков" сложнейшие международные проблемы, вроде иранской и северокорейской ядерных программ, конечно же, не могут не вызывать обеспокоенности. И не только в России", - заметил К.Косачев.

"Должно пройти еще некоторое время, прежде чем вашингтонские "неофиты" осознают, что в мировых делах нельзя себя вести себя так же, как во внутренних - невозможно отменить что-то одним указом, как систему медстрахования, например. Здесь существует, во-первых, много сторон - суверенных государств со своими интересами. И, во-вторых, последствия могут оказаться катастрофическими, особенно если имеешь дело с ядерными державами", - подчеркнул он.

Как отметил сенатор, подтверждаются его опасения, которые заключаются в том, что президент США Дональд Трамп "склонен к односторонним действиям во многих ситуациях, которые до этого удерживались в режиме нормализации, хотя бы относительной, благодаря многосторонним усилиям".

"Этих примеров достаточно много - Иран и достижение многостороннего соглашения по иранской ядерной программе, Ближний Восток и усилия квартета с участием не только США, но и России, и ряда других стран. Это, конечно же, и корейское урегулирование, механизм "5+1". Везде, где прогресс достигался, он достигался благодаря тому, что были представлены различные точки зрения, различные позиции, и удавалось находить взаимоприемлемые компромиссы", - сказал глава комитета.

По словам К.Косачева, хочется пожелать лишь одного - "чтобы искушенность и здравомыслие пришли, наконец, к этим политикам до того, как они успеют "наломать дров" в сложнейших вопросах международной повестки".

"Не ими создавались важнейшие форматы взаимодействия ключевых мировых игроков, и не им их разрушать", - добавил сенатор.