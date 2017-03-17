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Внешняя политика 17.03.2017 17:25

Рига выступает за расширение сотрудничества между Баку и Брюсселем – президент Латвии

Рига поддерживает расширение сотрудничества между Баку и Брюсселем, заявил президент Латвии Раймондс Вейонис.

В пятницу в Баку состоялась встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с Р.Вейонисем.

«Э.Мамедъяров проинформировал Р.Вейониса о переговорах между Баку и Брюсселем по новому соглашению о стратегическом партнерстве с ЕС. Президент Латвии отметил, что его страна поддерживает расширение сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Глава МИД также выразил благодарность латвийскому президенту за поддержку позиции Азербайджана в вопросе карабахского урегулирования.

Р.Вейонис, в свою очередь, затронул вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в рамках международных организаций.

Стороны также подчеркнули наличие политической воли для расширения сотрудничества.

Э.Мамедъяров и Р.Веойнис также обменялись мнениями по вопросам налаживания прямого авиасообщения между странами, развития сотрудничества в сфере промышленности, АПК, транспорта, экологии, образования и туризма.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАМЕДЪЯРОВ, ЛАТВИЯ, ВЕЙОНИС

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]