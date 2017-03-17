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СНГ 17.03.2017 21:03

Назарбаев убежден, что Казахстан обязан успехами жесткой вертикали власти

Казахстан добился успехов благодаря преимуществам сильной президентской власти, считает глава государства Нурсултан Назарбаев.

"На 100% воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки, мы достигли только благодаря этому", - заявил Н.Назарбаев в интервью республиканским СМИ, показанном в пятницу вечером на гостелеканалах.

Глава государства считает, что в Казахстане при наличии политической конкуренции "была бы не конкуренция, а драка, потому что нет политической культуры".

"Вот, что в соседней Киргизии мы наблюдали, наблюдали в Украине, в других местах. Может быть, это и хорошо, когда все время происходят государственные перевороты - один, второй, третий - но что имеет народ с этого? Поэтому та система власти хороша, надо говорить, которая создает для людей лучшие условия жизни и быта", - подчеркнул глава государства.

По его словам, по этой причине своими успехами в выполнении госпрограмм Казахстан обязан "именно жесткой вертикали власти, которая заставляла принимать программы и осуществлять эти программы, и показывать людям результаты".

"Ни одна наша программа не была пустой, она была обеспечена соответствующими средствами, наблюдением и так далее", - подчеркнул Н.Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЛАСТЬ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]