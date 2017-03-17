Назарбаев убежден, что Казахстан обязан успехами жесткой вертикали власти

Казахстан добился успехов благодаря преимуществам сильной президентской власти, считает глава государства Нурсултан Назарбаев.
"На 100% воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки, мы достигли только благодаря этому", - заявил Н.Назарбаев в интервью республиканским СМИ, показанном в пятницу вечером на гостелеканалах.
Глава государства считает, что в Казахстане при наличии политической конкуренции "была бы не конкуренция, а драка, потому что нет политической культуры".
"Вот, что в соседней Киргизии мы наблюдали, наблюдали в Украине, в других местах. Может быть, это и хорошо, когда все время происходят государственные перевороты - один, второй, третий - но что имеет народ с этого? Поэтому та система власти хороша, надо говорить, которая создает для людей лучшие условия жизни и быта", - подчеркнул глава государства.
По его словам, по этой причине своими успехами в выполнении госпрограмм Казахстан обязан "именно жесткой вертикали власти, которая заставляла принимать программы и осуществлять эти программы, и показывать людям результаты".
"Ни одна наша программа не была пустой, она была обеспечена соответствующими средствами, наблюдением и так далее", - подчеркнул Н.Назарбаев.
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